نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يتحرك لتأمين العام الدراسي في المستوطنات الجنوبية والشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الخميس، موافقته على خطة الجيش للتحضير الشامل لافتتاح العام الدراسي في الأول من سبتمبر في المستوطنات الجنوبية والشمالية.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب يوآف غالانت: لقد أجريت اليوم تقييما خاصا للوضع قبل بداية العام الدراسي، مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، وقائد قيادة الجبهة الداخلية اللواء رافي ميلو، وكبار أعضاء الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية".

وأضاف غالانت: "لقد وافقت على خطة الجيش الإسرائيلي للتحضير الشامل لافتتاح العام الدراسي في الأول من سبتمبر في المستوطنات الجنوبية والشمالية".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنضيف إجراءات وقائية ونزيد تواجد القوات ونجري حوارا منتظما مع رؤساء المجالس ومديري المؤسسات التعليمية للتأكد من وصول الطلاب إلى المدارس بأمان والحفاظ على روتين الدراسة.. حتى في أوقات الحرب".



ويأتي العام الدراسي على الإسرائيليين مع حرب مدمرة على غزة، حيث نزحت مئات آلاف العائلات الفلسطينية في القطاع من منازلها ودمر العديد من المدارس والمستشفيات، وسط مناشدات دولية وأممية لوقف هذه الحرب، وجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل.

كما يستمر "حزب الله" اللبناني في تنفيذ عمليات عديدة يستهدف فيها شمال إسرائيل، فيما يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في لبنان، ما أدى إلى نزوح سكان البلدات والمدن الحدودية في الجانبين، إلى مناطق أكثر أمانا.

ويؤكد "حزب الله" أن عملياته تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقفها "رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي" على القطاع