ريابكوف: موسكو تشعر بقلق عميق إزاء مسار التصعيد المستمر الذي تنتهجه واشنطن

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أحمد جودة - القاهرة - صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء المسار التصعيدي لواشنطن داعية إياها لاتباع نهج أكثر مسؤولية تجاه الوضع المحفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وقال ريابكوف للصحفيين تعليقا على تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بمخاوفه من خطورة نشوب حرب عالمية ثالثة: "فيما يتعلق بخطر نشوب صراع عالمي، قالها الوزير (سيرغي) لافروف مؤخرا بشكل واضح.. نحن في الواقع نشعر بقلق عميق إزاء مسار التصعيد المستمر الذي تتبعه الولايات المتحدة، والتي تتناقص أدوات الردع الداخلية لديها شيئا فشيئا، وبالتالي تزداد مخاطرها، وهذا أمر لا يمكن إنكاره".

وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة إلى اتباع نهج أكثر مسؤولية في التعامل مع الوضع المحفوف بالانزلاق إلى سيناريوهات لا نعرفها بعد".

وفي الوقت نفسه، لفت نائب الوزير الانتباه إلى أنه "على الرغم من التصريحات التي أدلى بها دونالد ترامب حول هذا الموضوع، فإن الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في ظل رئاسة دونالد ترامب، هي من قام بالكثير لزعزعة أسس نظام الأمن الدولي القائم منذ عقود".

وأضاف: "كان هناك تفكيك لاتفاقيات الحد من الأسلحة، وتوجه متزايد لدى الولايات المتحدة لكسب أو محاولة الحصول على تفوق عسكري غير مشروط، مما أدى إلى خلل في النظام بأكمله".

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن هجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية يهدد بإشعال "الحرب العالمية الثالثة".

وجاء تصريح ترامب هذا، خلال حديثه إلى أعضاء جمعية الحرس الوطني للولايات المتحدة في ولاية ديترويت، وفيه هاجم السياسة الخارجية لمنافسته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، وشدد على أن جو بايدن وكامالا هاريس "يدفعان الولايات المتحدة نحو حرب عالمية ثالثة".

وقال ترامب إن سيطرة القوات الأوكرانية على أراض روسية، وهو ما قال محللون إنه يهدف إلى "تخفيف الضغط عن القوات الأوكرانية في أماكن أخرى من مسرح الحرب"، كان في واقع الأمر علامة أخرى على أن "الحرب العالمية الثالثة أصبحت أقرب منها في أي وقت مضى"