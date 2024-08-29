العالم اليوم - النيجر.. بازوم في أول جلسة تحقيق بتهمة "الخيانة العظمى"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 05:18 مساءً - كشفت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن عناصر من الدرك استمعوا لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم في إطار تحقيق أولي، وذلك بعدما رفعت محكمة الدولة الحصانة عنه في وقت سابق، من أجل محاكمته بتهمة "الخيانة العظمى".

وبحسب مصادر محلية، فقد تم الاستماع إلى بازوم في مكان احتجازه، وبحضور محاميه موسى كوليبالي، واستمرت الجلسة قرابة 5 ساعات.

وكان بازوم قد رفض الاستماع له الثلاثاء في غياب محاميه، وطالب بضرورة حضور دفاعه، وحين حضر في اليوم الموالي استجاب للتحقيق.

وقالت مصادر مقربة من رئيس النيجر المحتجز إن ردوده على أسئلة المحققين كانت "جيدة".

ويخضع بازوم للإقامة الجبرية مع زوجته وابنه منذ الإطاحة به في يوليو 2023. وفي أواخر يونيو الماضي، تم رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته.

وتطالب دول عديدة بالإفراج عن بازوم، البالغ من العمر 64 عاما "بدون شرط".