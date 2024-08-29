العالم اليوم - الحوثي: ردنا على إسرائيل سيكون مفاجأة

انتم الان تتابعون خبر الحوثي: ردنا على إسرائيل سيكون مفاجأة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 04:21 مساءً - قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، إن "التحضير للرد على العدو الإسرائيلي مستمر، والتوقيت له سيكون مفاجأة".

وأضاف: "إيران تؤكد حتمية الرد وأميركا في حالة استنفار كبير لمحاولة احتوائه، وجندت بعض الأنظمة العربية لتشارك معه في إعاقة الرد الإيراني والتصدي له".

وأكد أنه "ليس هناك سقف سياسي ولا اعتبارات أخرى يمكن أن يحد من مستوى عملياتنا المساندة لغزة".

وتابع: "القوات البحرية اليمنية نفذت عمليات نوعية ومهمة هذا الأسبوع من بينها اقتحام سفينة سونيون وهي عملية جريئة وشجاعة، فريقان من القوات البحرية اقتحموا السفينة في مرحلتين وعمليتين ودمروا ما فيها من شحنات بعد تفخيخها وتفجيرها".

وبدأت الجماعة الموالية لطهران في شن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على البحر الأحمر منذ نوفمبر، فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.