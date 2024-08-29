نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فصائل فلسطينية تعلن عن مقتل وجرح جنود بتفجير استهدف قوة مشاة إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت "سرايا القدس" و"كتائب شهداء الأقصى" اليوم الخميس، عن إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين مركب بمحور المنشية بالضفة الغربية، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

وقالت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم" في بيان لها: "في إطار الرد على إغتيال قائدنا تمكن مقاتلونا إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في محور المنشية حيث تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار معدة مسبقا في قوة مشاة وفور إنفجار العبوة قام مقاتلينا بالإغارة على القوة المستهدفة وإمطارها بزخات كثيفة من الرصاص مؤكدين وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات العدو".

وقالت كتائب "شهداء الأقصى" أنه فور وصول القوة المستهدفة إلى الكمين المحكم الذي أعده مقاتلونا مسبقًا بحي المنشية فجّر مقاتلونا العبوة شديدة الانفجار بشكل مباشر، وأطلقو النار تجاه القوة المستهدفة، مؤكدين وقوع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح.