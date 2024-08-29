العالم اليوم - انخفاض طفيف في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

انتم الان تتابعون خبر انخفاض طفيف في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 03:24 مساءً - انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك وسط ندرة فرص إعادة التوظيف، مما يشير إلى استمرار ارتفاع معدل البطالة لدى أكبر اقتصاد في العالم خلال أغسطس.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت ألفي طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 231 ألفا في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 232 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وانخفضت الطلبات لتبتعد عن أعلى مستوى في 11 شهرا الذي سجلته في أواخر يوليو، مع انحسار الاضطرابات الناجمة عن إغلاق مؤقت لمصانع السيارات في أميركا لإعادة التجهيز لطرازات جديدة، علاوة على تداعيات إعصار بيريل.