العالم اليوم - خروج عن المسار ثم اصطدام.. فيديو حادث مروع في إسطنبول

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 03:24 مساءً - رصدت كاميرات المراقبة حادثا مروعا وسط إسطنبول أدى إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من خمسين شخصا.

وظهر في فيديوهات متداولة اصطدام لمتروباص تابع لمحطة سيفاكوي بمركبة أخرى بعد انحرافه عن مساره. والمتروباص في إسطنبول هو خط مواصلات سريع مستقل ممتد على مسافة حوالي 50 كم. ويسهل المتروباص التنقل بين قسمي المدينة الأوروبي والأسيوي بالإضافة لتقاطعه مع محطات الميترو مما يسهل الوصول لكافة مناطق اسطنبول وما حولها.

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