نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية الروسية تكشف هوية متهم جديد في اعتداء "كروكوس" الإرهابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الداخلية الروسية عن متهم جديد في الاعتداء الإرهابي على مركز "كروكوس" بضواحي موسكو في مارس الماضي، وأعلنت أنه مواطن طاجيكي يدعى أوميدجون سولييف وعمره 26 عاما.

ومددت محكمة باسماني في موسكو اليوم الخميس حبس خمسة متهمين على ذمة التحقيق في الاعتداء الإرهابي المذكور.

ووقع هجوم "كروكوس" الإرهابي في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو في 22 مارس الماضي وأسفر عن مقتل 145 شخصا.