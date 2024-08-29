العالم اليوم - السعودية.. الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 02:23 مساءً - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الخميس، عددا من الأوامر الملكية.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر بإنهاء خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء الفريق الركن فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.

كما أمر العاهل السعودي بإعفاء الفريق الركن فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه وتعيينه مستشارا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.

من بين الأوامر الملكية أيضا، ترقية اللواء الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائدا للقوات المشتركة، إضافة إلى ترقية اللواء الركن فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن وتعيينه رئيسا لأركان القوات البرية.



كما قرر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ترقية اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه رئيسا لأركان القوات البحرية.