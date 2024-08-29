‏الرئيس الإيراني يأمر بالتحقيق في وفاة متهم قيد الاحتجاز بمدينة لاهيجان شمالي البلاد

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أحمد جودة - القاهرة - أمر ‏الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بالتحقيق في وفاة متهم قيد الاحتجاز بمدينة لاهيجان شمالي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.