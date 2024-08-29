العالم اليوم - الجيش العراقي يعلن إسقاط "مسيرة تركية" في كركوك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 01:22 مساءً - أعلن الجيش العراقي، الخميس، إسقاط "طائرة مسيرة تركية" في مدينة كركوك بشمال البلاد، فيما تواصل أنقرة عملياتها العسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية.

وبحسب مصدر مسؤول في الشرطة العراقية، أصيب نجار إثر سقوطه في موقع بناء وسط كركوك ونقل إلى المستشفى.

وتؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها للأراضي العراقية، حيث تنفذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".

وقال نائب قائد الدفاع الجوي في كركوك العميد عبد السلام رمضان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مكان سقوط الطائرة: "تم إسقاط طائرة تركية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية".

وأوضح أن الطائرة جاءت "من اتجاه السليمانية"، ثاني أكبر مدينة في إقليم كردستان العراق، إلى الشمال.

وصنفت بغداد حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة" في مارس.

وفي منتصف أغسطس، وقعت تركيا والعراق اتفاقية تعاون عسكري تتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة كجزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني.