العالم اليوم - بعد الصومال.. "اتفاق عسكري" بين مصر ونيجيريا

انتم الان تتابعون خبر بعد الصومال.. "اتفاق عسكري" بين مصر ونيجيريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 12:25 مساءً - وقعت مصر ونيجيريا، الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر وزارة الدفاع النيجيرية في العاصمة أبوجا.

ووقع المذكرة، الأمين الدائم لوزارة الدفاع إبراهيم أبو بكر كانا عن نيجيريا، بينما وقع مساعد وزير الدفاع، اللواء وليد حمودة عن مصر.

ويهدف توقيع مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي والدفاعي الأعمق وفقا للقوانين واللوائح السائدة في البلدين، وفق ما ذكر موقع وزارة الدفاع النيجيرية.

وأعرب كانا عن تفاؤله بأن التاريخ الطويل للعلاقات القوية بين نيجيريا ومصر من شأنه أن يخلق تعاونا دائما بين البلدين، مضيفا أن نيجيريا استفادت كثيرا من مصر في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب.

من جهته، أبدى حمودة تقديره للمنصة التي تم توفيرها لتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدا لنيجيريا التزام بلاده التام بالمواد الواردة في الوثيقة الموقعة. كما أعرب عن تقديره للعلاقة الودية القائمة بين البلدين.

يذكر أن مذكرة التفاهم مع نيجيريا يأتي بعد توقيع مصر لاتفاق عسكري مع الصومال.