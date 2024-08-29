العالم اليوم - اليورو يتراجع عقب تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 12:25 مساءً - انخفض اليورو مقابل الدولار بعد أن دفعت بيانات التضخم الألمانية المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أولية، الخميس، أن التضخم انخفض في ست ولايات ألمانية مهمة في أغسطس، مما يشير إلى أن التضخم الوطني قد ينخفض ​​بشكل ملحوظ هذا الشهر.

وتراجع التضخم في إسبانيا إلى أبطأ وتيرة له في عام.

وانخفض اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1077 دولار، بعد أن كانت العملة الموحدة تتداول عند 1.1128 دولار قبل البيانات الألمانية. وبلغت أعلى مستوى لها في 13 شهرا يوم الجمعة الماضي عند 1.1201 دولار.

وتترقب الأسواق إصدار مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة غدا الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتضخم، والذي قد يقدم إشارات حول توقعات أسعار الفائدة في البلاد.

وفي السوق بشكل عام، ارتفع الدولار عقب البيانات الألمانية.

وانخفض الدولار 2.9 بالمئة منذ بداية الشهر، مما يجعله متجها نحو أشد انخفاض شهري في تسعة أشهر.

وتتوقع الأسواق بشكل كامل خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع نسبته 34.5 بالمئة لخفض أكبر وبواقع 50 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.28 بالمئة إلى 101.29، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في 13 شهرا عند 100.51 يوم الثلاثاء.

وارتفع الدولار النيوزيلندي مسجلا أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.6295 دولار بعد أن أظهر مسح ارتفاع ثقة الشركات في نيوزيلندا في أغسطس لأعلى مستوى في 10 سنوات. وجاء الدولار النيوزيلندي مرتفعا 0.50 بالمئة عند 0.6275 دولار في أحدث تداولات.

وحوم الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مرتفعا 0.27 بالمئة إلى 0.6803 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين مسجلا 144.67 مقابل الدولار، ويتجه لتحقيق مكاسب بواقع 3.7 بالمئة خلال الشهر.