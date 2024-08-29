العالم اليوم - مع قرب انتهاء عقده.. صلاح يكشف ما يدور في ذهنه

انتم الان تتابعون خبر مع قرب انتهاء عقده.. صلاح يكشف ما يدور في ذهنه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 11:22 صباحاً - تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن إمكانية تمديد عقده مع فريقه الإنجليزي، مع قرب انتهاء العقد بنهاية الموسم الجاري.

ويحق لصلاح التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل، على أن ينضم إليه الموسم المقبل مجانا.

وقال صلاح عبر سكاي سبورتس: "تمديد عقدي مع ليفربول؟ لا أفكر في الأمر كثيرًا، لقد تبقى لي موسم واحد. دعونا نستمتع به".

وأضاف: "لا أفكر في العقد الجديد الآن، لا أفكر في أي شيء. لا أريد التفكير في العام المقبل أو المستقبل. دعونا نستمتع بالموسم، وسنرى".

وأكمل قائد منتخب مصر: "كل أسبوع هو أهم شيء، فقط أفكر في كل مباراة تلو الأخرى لأشعر بالسعادة هنا وهذا كل شيء".

وتألق صلاح في أول جولتين بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، وهز شباك إبسويتش تاون وبرينتفورد.

وكسر صلاح لعنة الجولة الثانية والتي لازمته في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لليفربول، إذ لأول مرة في مسيرته يسجل في أول جولتين بالمسابقة.

وارتقى صلاح للمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول تاريخيا على ملعب أنفيلد برصيد 118 هدفا متفوقا على روبي فاولر، قائمة يتصدرها أيان راش برصيد 185 هدفا.

ولأول مرة يسجل صلاح في أول مباراتين من الموسم في الدوري الإنجليزي بمسيرته، كما أصبح أكثر من ساهم بأهداف في شباك برينتفورد في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

أرقام محمد صلاح