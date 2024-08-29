بوريل: نستطلع آراء دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على بعض الوزراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على "بعض الوزراء الإسرائيليين"، بحسب "رويترز".

وقال بوريل في تصريحات قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكارًا تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".

ولم يحدد بوريل بالاسم أيًا من الوزراء الذين يشير إليهم.