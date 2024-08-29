العالم اليوم - دليفري هيرو تستعد لطرح منصة "طلبات" في بورصة دبي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - قالت شركة خدمات توصيل الطعام الألمانية دليفري هيرو، الخميس، إنها تستعد لطرح عام أولي لشركة طلبات التابعة لها في بورصة دبي في الربع الرابع من العام.

وأضافت أن الطرح العام الأولي قد يتم من خلال طرح حصة من الأسهم القائمة التي تمتلكها "دليفري هيرو" في "طلبات"، وأن المجموعة ستحتفظ بحصة أغلبية بعد الإدراج.

وذكر بيان الشركة أن تنفيذ الطرح العام الأولي يخضع للموافقات التنظيمية ولظروف السوق وموافقة مجلس الإدارة ومجلس الإشراف لدى شركة "دليفري هيرو".

وأضاف البيان أن "دليفري هيرو" و"طلبات" ستقومان بالإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الإدراج المحتمل في الوقت المناسب.

وارتفع سهم دليفري هيرو سبعة بالمئة في التعاملات المبكرة في فرانكفورت في الساعة 0635 بتوقيت غرينتش.

يذكر أن الانطلاقة الأولى لطلبات كانت في الكويت عام 2004، وهي تقدم خدماتها حاليا في أنحاء منطقة الشرق الأوسط في دول مثل البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.

ووفقا لبيان صدر بعد وقت قصير من إعلان خطط الطرح العام الأولي، قفزت مبيعات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 31 بالمئة في الربع الثاني، وهو نمو أسرع من المناطق الأخرى.

وبلغت القيمة الإجمالية للبضائع في طلبات العام الماضي، وهو معيار لدى شركات التوصيل يقيس إجمالي قيمة السلع المباعة، خمسة مليارات يورو (5.57 مليار دولار).