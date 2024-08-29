العالم اليوم - كونغرس ولاية كاليفورنيا يقرّ قانوناً لتنظيم الذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 06:24 صباحاً - اعتمدت الهيئة التشريعية في ولاية كاليفورنيا، الأربعاء، مشروع قانون لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي القوية (AI)، وذلك على الرغم من معارضة شركات ومسؤولين منتخبين يخشون أن يؤدي مثل هذا التنظيم إلى خنق التكنولوجيا الناشئة.

وقال سكوت وينر، النائب الديموقراطي الذي أعدّ النص "أنا فخور بتنوع الائتلاف الذي دعم مشروع القانون هذا".

وأضاف أن هذا "ائتلاف يؤمن بشدة بالابتكار والأمن".

وأمام حاكم الولاية غافين نيوسوم مهلة تنتهي في نهاية 30 سبتمبر للتوقيع على القانون أو الاعتراض عليه.

ومن المؤكد أن قراره سيجعل أناساً سعداء وآخرين تعساء، إذ أن مشروع القانون يقسم الشركات والباحثين وحتى المسؤولين الديموقراطيين المنتخبين.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الاتحاد سابقاً وأحد أكثر الأصوات نفوذاً في الحزب الديموقراطي إنّ "الكثير منا في الكونغرس يعتقدون أن القانون SB 1047 حسن النية لكنه غير مدروس".

وأضافت "نريد أن تكون كاليفورنيا في طليعة الذكاء الاصطناعي بطريقة تحمي المستهلكين والبيانات والملكية الفكرية والمزيد".

ويهدف هذا القانون الذي أطلق عليه اسم "قانون الابتكار الآمن في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة" إلى منع النماذج الكبيرة من التسبب بكوارث كبرى، مما يؤدي إلى وفاة أعداد كبيرة من الأشخاص أو حوادث كبيرة تتعلق بالأمن السيبراني.

وعمد سكوت وينر إلى تلطيف النص الأصلي، إذ إنه بات يجبر مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة على اختبار أنظمتهم ومحاكاة الهجمات الإلكترونية، ولكنه يمنح سلطات كاليفورنيا سلطة أقل مما كان مخططًا له في البداية لمحاسبتهم أو مقاضاتهم.

وأعرب العديد من الشركات في هذا القطاع عن معارضته لهذا النص.

وفي طليعة هذه الشركات "أوبن إيه آي" التي ابتكرت "تشات جي بي تي" والتي تخشى هروب المبتكرين من الولاية ووادي السيليكون الشهير.