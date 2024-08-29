العالم اليوم - فيديو.. دهس متعمد في البحر ومطالب مغربية وإسبانية بفتح تحقيق

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. دهس متعمد في البحر ومطالب مغربية وإسبانية بفتح تحقيق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 05:26 صباحاً - دعا نشطاء في مجال حقوق الإنسان وساسة في المغرب وإسبانيا سلطات مدريد إلى فتح تحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر زورق شرطة إسبانيّا "يدهس" قاربا مطاطيا صغيرا يحمل 4 أشخاص.

ووقع الحادث يوم الأحد، عندما اقترب القارب الأصغر الذي يحمل 4 أشخاص، من جيب مليلية.

ويظهر الفيديو زورق الشرطة الإسبانية، الأكبر حجما وأكثر قوة وسرعة، يطارد القارب المطاطي، ويقوم بعدة مناورات قبل "دهسه"، مما تسبب في سقوط شخص واحد على الأقل من القارب الصغير.

وفي حديثها لوسائل الإعلام الإسبانية، قالت الشرطة إن أحدا لم يصب بأذى في الحادث، مشيرة إلى أن الأربعة الذين كانوا على متن القارب الأصغر كانوا يحاولون دخول إسبانيا بشكل غير قانوني، وألقي القبض عليهم.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الشرطة في المغرب أكدت عدم وقوع وفيات ناجمة عن الحادث.

وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، وصفت الجمعية تدخل الزورق الإسباني بأنه "عنيف وخطير"، مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة من جانب إسبانيا.

وأضافت الجمعية في تحديث لاحق، أن الأربعة سلموا إلى المغرب.

كما دعا ساسة يساريون في إسبانيا وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا إلى "معالجة الحادث"، وقالت المتحدثة باسم التحالف اليساري آينا فيدال للصحفيين، الثلاثاء: "ما رأيناه في مليلية وصمة عار وغير مقبول على الإطلاق".

لكن في تصريح لوكالة أنباء "أوروبا برس"، قال مصدر في وزارة الداخلية إن الوزارة "لا تفكر في فتح أي نوع من التحقيق الداخلي في الحادث".