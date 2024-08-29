العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحاماته شمالي الضفة فجر الخميس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 04:25 صباحاً - تواصل القوات الإسرائيلية، فجر الخميس، عمليات الاقتحام شمالي الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس، ومخيم العروب شمالي الخليل، ومخيم نور شمس شرقي طولكرم، في توقيات متزامنة.

وأفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس بعدة آليات مرت عبر حاجز المربعة جنوبي المدينة، وتمركزت في منطقة نابلس الجديدة، ثم تحركت باتجاه حي رفيديا حيث داهمت إحدى البنايات.

كما ذكرت المصادر أن عددا كبيرا من آليات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم العروب وانتشرت في عدد من أحيائه، وجابت شوارع وأزقة في المخيم.

وداهمت القوات عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

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