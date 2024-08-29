نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرحة للشعب الجزائري.. رفع منحة البطالة إلى 20،000 دينار جزائري لكل المستفيدين في 2025 – بيان من الرئيس تبون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن زيادة منحة البطالة مع بداية عام 2025، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفي أن المنحة الحالية لا تكفي لسد جميع متطلبات الحياة للشباب العاطلين عن العمل، لكنها تساعدهم على تجنب طلب المساعدة من الآخرين. يُصرف حاليًا للشباب العاطلين عن العمل منحة مالية شهرية، وتهدف الحكومة الجزائرية إلى تحسين مستوى معيشتهم من خلال زيادة هذه المنحة. وقد وضعت الحكومة شروطًا محددة يجب توفرها في المتقدمين ليكونوا مستحقين لهذه المنحة. في هذا المقال، نوضح كيفية التسجيل في منحة البطالة والشروط المطلوبة للحصول عليها.

زيادة منحة البطالة 2025: الحقيقة والتفاصيل

وأكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في تصريحاته أن منحة البطالة ستشهد زيادة مع مطلع عام 2025. حاليًا، تصرف المنحة بقيمة 13،000 دينار جزائري، ومن المقرر أن تُرفع إلى 20،000 دينار جزائري بداية من عام 2025. تهدف هذه الزيادة إلى مساعدة الشباب الجزائريين على مواجهة متطلبات الحياة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

كيفية التسجيل في منحة البطالة 2024/2025

وللتسجيل في منحة البطالة التي تقدمها الحكومة الجزائرية لدعم الشباب العاطلين عن العمل، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوكالة التشغيل الوطنية. النقر على تبويب "تسجيل الدخول". إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. إرفاق الوثائق المطلوبة والتأكد من وضوحها. النقر على زر "إرسال". انتظار مراجعة الطلب والرد عليه.

شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر

كما حددت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة البطالة، وهي:

الجنسية : أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

: أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. الإقامة : الإقامة المستمرة في الجزائر وعدم مغادرة البلاد لأي سبب.

: الإقامة المستمرة في الجزائر وعدم مغادرة البلاد لأي سبب. العمر : يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و48 عامًا.

: يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و48 عامًا. الدخل : لا يجب أن يكون لدى المتقدم أي دخل شهري ثابت أو وظيفة.

: لا يجب أن يكون لدى المتقدم أي دخل شهري ثابت أو وظيفة. الممتلكات : يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أصول ذات قيمة عالية.

: يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أصول ذات قيمة عالية. التأهيل المهني: الالتزام بجميع برامج التأهيل التابعة لوكالة التشغيل، التي تهدف إلى مساعدة العاطلين في العثور على فرصة عمل مناسبة.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة البطالة

وللحصول على منحة البطالة، يجب تقديم المستندات التالية:

نسخة واضحة من شهادة الميلاد .

. صورة من بطاقة الهوية الوطنية .

. وثيقة تؤكد البطالة وعدم وجود وظيفة.

وعدم وجود وظيفة. نسخة واضحة من القيد العائلي للمتقدم.

ويعد زيادة منحة البطالة إلى 20،000 دينار جزائري هي خطوة إيجابية من الحكومة الجزائرية لدعم الشباب العاطلين عن العمل وتحسين مستوى معيشتهم. يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط المحددة وتقديم المستندات المطلوبة لضمان الحصول على المنحة.