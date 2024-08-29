ادخل الآن وتحقق من اسمك.. خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع العديد من المواطنين في الجزائر إلى معرفة موعد الإعلان عن أسماء المقبولين في سكنات "عدل 3" للمرحلة الأولى لعام 2024، وذلك بعد أن تقدم عدد كبير من الأشخاص بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة السكن والعمران الجزائرية، وقد قامت الجهات المختصة بفرز ومراجعة الطلبات المقدمة للتأكد من توافر الشروط المطلوبة وأحقية المتقدمين في الحصول على الدعم الحكومي للسكن، نستعرض خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج سكنات "عدل 3" والشروط المطلوبة للقبول.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى

كما أعلنت وزارة السكن والعمران الجزائرية عن خطوات بسيطة لمعرفة أسماء المقبولين في برنامج سكنات "عدل 3" للمرحلة الأولى، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة عدل الإلكترونية: توجه إلى الموقع الرسمي لمنصة "عدل". تسجيل الدخول: قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك للدخول إلى الحساب. اختيار خدمة الاستعلام: اضغط على أيقونة "الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج سكنات". إدخال المعلومات الشخصية: قم بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح. النقر على زر البحث: اضغط على زر "البحث". انتظار النتائج: انتظر حتى ينتهي البحث لتظهر لك قائمة بأسماء المقبولين.

شروط الحصول على سكنات عدل 3

وحددت وزارة الإسكان الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى المتقدمين للحصول على سكنات "عدل"، وهي:

الجنسية : يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

: يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. الإقامة : يجب أن تكون إقامة المتقدم مستمرة في الجزائر.

: يجب أن تكون إقامة المتقدم مستمرة في الجزائر. عدم الاستفادة من دعم حكومي سابق : يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي دعم حكومي سابق للسكن.

: يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي دعم حكومي سابق للسكن. الراتب الشهري : يجب ألا يقل راتب المتقدم الشهري عن 24 ألف دينار جزائري.

: يجب ألا يقل راتب المتقدم الشهري عن 24 ألف دينار جزائري. عدم امتلاك عقارات : لا ينبغي أن يمتلك المتقدم أي أراضٍ أو أصول عقارية.

: لا ينبغي أن يمتلك المتقدم أي أراضٍ أو أصول عقارية. عدم الاستفادة من برامج سابقة: يجب عدم الاستفادة من أي برامج سابقة تابعة لسكنات عدل.

وتتيح وزارة السكن والعمران الجزائرية للمواطنين فرصة الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات "عدل 3" للمرحلة الأولى لعام 2024 عبر منصة "عدل" الإلكترونية، ويجب التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة لضمان الحصول على الدعم السكني.