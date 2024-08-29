نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة "مظلتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، وهو ما أصبح موضع اهتمام كبير في الآونة الأخيرة، وأعلنت الحكومة العراقية عن برامج دعم متنوعة، من بينها برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يُخصص للأسر ذات الدخل المنخفض، وكبار السن، وذوي الهمم، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتوفير حياة أفضل للمستحقين، ونقدم لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن الأسماء، بالإضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة للقبول.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما يمكن للمتقدمين الاستعلام عن كشوف المقبولين عبر منصة "مظلتي" باتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة "مظلتي": ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من خلال الرابط المخصص. الدخول إلى خيار الحماية الاجتماعية: اختر من قائمة الخدمات المتاحة "خيار الحماية الاجتماعية". إدخال البيانات المطلوبة: اكتب البيانات الشخصية المطلوبة لتسجيل الدخول بنجاح. تحديد الجنس: اختر الجنس (ذكر أو أنثى). البحث باستخدام الأسماء أو الرقم: يمكنك البحث من خلال اسم الأب أو الأم أو الجد أو اسم المتقدم أو باستخدام الرقم الخاص بالبطاقة الذكية. اختيار الولاية: حدد الولاية التابع لها، ثم انقر على "عرض النتيجة". تحميل النتائج: ستظهر لك قائمة بأسماء المقبولين في ملف بصيغة PDF، قم بتحميله على جهازك.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

وللاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، يجب توافر عدة شروط لدى الأسر المتقدمة، وهي:

عدد أفراد الأسرة : يجب ألا يتجاوز عدد أفراد الأسرة المتقدمة 4 أفراد.

: يجب ألا يتجاوز عدد أفراد الأسرة المتقدمة 4 أفراد. الفئة العمرية : للسيدات: يجب أن تتراوح أعمارهن بين 15 و55 عامًا. للرجال: يجب أن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا.

: عدم استفادة سابقة من الدعم : يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي برامج دعم أخرى تقدمها الدولة.

: يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي برامج دعم أخرى تقدمها الدولة. الجنسية: يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

الأوراق المطلوبة للقبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

كما حددت وزارة العمل بعض المستندات الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، وهي:

صورة أصلية من بطاقة الهوية الوطنية .

. شهادة الوفاة (إذا كان هناك حالة وفاة في الأسرة).

(إذا كان هناك حالة وفاة في الأسرة). الأوراق التي تثبت الحالة الصحية: بالنسبة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب تقديم الأوراق الطبية التي تثبت الحالة.

كما تتيح منصة "مظلتي" للمواطنين العراقيين الاستعلام بسهولة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط المحددة لضمان القبول في البرنامج.