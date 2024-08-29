نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مظلتي.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وأوراق التقديم للتسجيل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة من خلال منصة “مظلتي”، وتهدف هذه المبادرة الإنسانية التي تقدمها الحكومة العراقية إلى دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتقديم المساعدات المالية لهم، ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة والشروط اللازمة للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وللاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية عبر منصة "مظلتي"، يرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة مظلتي: ابدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي عبر الرابط aadl.com.dz. تسجيل الدخول: أدخل الرقم التعريفي واسم المتقدم لتسجيل الدخول. اختيار البرنامج: من قائمة البرامج، اختر "برنامج الدعم الاجتماعي". تحديد المحافظة: حدد المحافظة التي يقيم فيها المتقدم. تحديد رقم الوجبة: اختر رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها. إدخال البيانات المطلوبة: أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة. النقر على "استعلام": اضغط على زر “استعلام”، وستظهر لك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة.

الأوراق المطلوبة للقبول في الرعاية الاجتماعية 2024

وللتسجيل والقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، يجب تقديم المستندات التالية:

صورة من بطاقة الهوية : نسخة واضحة من بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم.

: نسخة واضحة من بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم. للسيدات المطلقات : تقديم وثيقة الطلاق الرسمية.

: تقديم وثيقة الطلاق الرسمية. للسيدات الأرامل : تقديم شهادة وفاة الزوج ووثيقة الزواج.

: تقديم شهادة وفاة الزوج ووثيقة الزواج. لأصحاب الاحتياجات الخاصة: تقديم الوثائق الطبية التي تثبت الحالة وتحدد نوع الإعاقة.

الشروط والأحكام الخاصة بالرعاية الاجتماعية

وللاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

الحالة الاجتماعية والاقتصادية : يجب أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وإثبات ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

: يجب أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وإثبات ذلك من خلال البحث الاجتماعي. الضعف الاجتماعي والصحي : تشمل الفئات مثل الأرامل، المطلقات، العائلات المهجورة، أسر المسجونين، والأيتام.

: تشمل الفئات مثل الأرامل، المطلقات، العائلات المهجورة، أسر المسجونين، والأيتام. الحالة الصحية : يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضًا ويحتاج إلى علاج مكلف يفوق قدرة الأسرة المالية.

: يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضًا ويحتاج إلى علاج مكلف يفوق قدرة الأسرة المالية. المصروفات الدراسية : يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة غير قادر على سداد المصروفات الدراسية أو تكلفة مشروع التخرج في حالة كان ملتحقًا بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية.

: يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة غير قادر على سداد المصروفات الدراسية أو تكلفة مشروع التخرج في حالة كان ملتحقًا بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية. التعليم بعد محو الأمية : إذا حصل أحد أفراد الأسرة على شهادة محو الأمية وأكمل دراسته الجامعية.

: إذا حصل أحد أفراد الأسرة على شهادة محو الأمية وأكمل دراسته الجامعية. الكوارث والنكبات: إذا تعرضت الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة أدت إلى ضرر في النفس أو الممتلكات.

كما تحتفظ الإدارة بحقها في تقديم المساعدة لبعض الحالات الأخرى التي تحتاج إلى دعم بناءً على تقييمها الخاص.

وتوفر منصة "مظلتي" وسيلة ميسرة للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة والتأكد من استيفاء الشروط اللازمة. ندعو المواطنين لمتابعة الموقع الرسمي لمعرفة جميع التحديثات المتعلقة ببرنامج الدعم.

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