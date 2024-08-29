نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل كشوفات المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.. تعرف على شروط التسجيل في الدعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن إمكانية استعلام المواطنين المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية عن أسماء المقبولين لصرف الدعم بشكل إلكتروني، وذلك من خلال منصة “مظلتي”، وقد أوضحت الوزارة الخطوات الصحيحة للاستعلام، كما بيّنت الشروط الأساسية التي يجب توفرها لدى المتقدمين لقبول طلباتهم.

خطوات الاستعلام عن المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

وللاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية وصرف الدعم، يمكن اتباع الخطوات التالية التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية:

زيارة الرابط الرسمي لمنصة "مظلتي": اذهب إلى الموقع الرسمي لمنصة "مظلتي". تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول باستخدام الحساب الرسمي الخاص بك. اختيار الاستعلام عن أسماء المقبولين: اختر هذا الخيار من القائمة المتاحة على الشاشة. إدخال البيانات الشخصية: سجل جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وتأكد من صحتها بنسبة 100%. النقر على استعلام: اضغط على زر "استعلام" وستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بحالة طلبك وما إذا تم قبولك لصرف الدعم أم لا.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

وحددت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى المتقدمين للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي كالتالي:

الجنسية والإقامة : يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق.

: يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق. الفئات العمرية : يُسمح للرجال بالتقديم إذا كانت أعمارهم تتراوح بين 18 إلى 60 عامًا، وللنساء بين 15 إلى 55 عامًا.

: يُسمح للرجال بالتقديم إذا كانت أعمارهم تتراوح بين 18 إلى 60 عامًا، وللنساء بين 15 إلى 55 عامًا. الوضع المالي : لا يُسمح بالتسجيل للمواطنين الذين لديهم مشاريع خاصة أو أصول مالية أو عقارية.

: لا يُسمح بالتسجيل للمواطنين الذين لديهم مشاريع خاصة أو أصول مالية أو عقارية. دقة البيانات: يجب التأكد من تسجيل كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح ودقيق.

الخلاصة

ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق أحد البرامج المهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلباتهم بسهولة من خلال منصة “مظلتي”، وتأكد من مراجعة الشروط المحددة للتأكد من استحقاقك للدعم المالي.

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