نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة "مظلتي" وزارة العمل العراقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل العراقية عن إطلاق منحة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بهدف تقديم الدعم المالي لمساعدة عدد كبير من المواطنين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يؤثر على قدرتهم على شراء المستلزمات الأساسية، وتعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم صور الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، حيث يتم إطلاقها بشكل دوري لمساعدة الأسر المستحقة، وكان من المفترض أن يتم تسليم الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في شهر يناير 2024، ولكنها تأخرت حتى الآن ولم تُسلم للمستحقين.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

ويمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة العمل العراقية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة "مظلتي" باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي: يجب زيارة الموقع الرسمي لمنصة "مظلتي". تسجيل الدخول: أدخل البيانات المطلوبة، مثل الاسم وكلمة المرور. اختيار الرعاية الاجتماعية 2024: من الخيارات المتاحة على الصفحة الرئيسية. تحديد الوجبة السابعة: اختر الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها وهي "الوجبة السابعة". إدخال البيانات الشخصية: أدخل جميع البيانات المطلوبة، مثل المحافظة، الاسم الرباعي، ورقم الهوية الوطنية. الضغط على زر الاستعلام: بعد إدخال جميع البيانات، اضغط على "الاستعلام" للحصول على النتائج.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

كما حددت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط والأحكام للتسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024، والتي يجب أن تنطبق على المتقدمين للاستفادة من الدعم، وهي:

الجنسية : يجب أن يكون المتقدم عراقي الأصل.

: يجب أن يكون المتقدم عراقي الأصل. الإقامة : يجب أن يكون مقيمًا داخل العراق بشكل دائم.

: يجب أن يكون مقيمًا داخل العراق بشكل دائم. عدم امتلاك عقارات : لا يجب أن يمتلك المتقدم أي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة.

: لا يجب أن يمتلك المتقدم أي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة. الحاجة الفعلية للدعم: يشترط أن يكون المتقدم بحاجة فعلية إلى الدعم المالي.

وتعد الرعاية الاجتماعية هي جزء من جهود الحكومة العراقية لدعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وتستهدف المنحة الأسر التي تواجه صعوبات مالية حقيقية؛ وللاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية لعام 2024، يُنصح بزيارة منصة "مظلتي" واتباع الخطوات المذكورة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة.

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