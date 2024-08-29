نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 في العراق عبر منصة أور ur.gov.iq.. خطوات الاستعلام والدفع الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُمكن لجميع المواطنين والمقيمين في العراق الآن التعرف بسهولة على غرامات المرور الجديدة لعام 2024 من خلال منصة أور الإلكترونية، التي تُعتبر واحدة من أهم المنصات الحكومية التي تتيح الحصول على المعلومات والخدمات بكل سهولة ويسر، وتُسهم هذه المنصة في تسهيل إجراءات الاستعلام عن الغرامات ودفع المخالفات المرورية، وتأتي كجزء من جهود الحكومة العراقية لتبسيط الإجراءات الروتينية وتحقيق المزيد من الراحة للمواطنين.

كيفية معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 عبر منصة أور

وللاستعلام عن غرامات المرور الجديدة لعام 2024 باستخدام الرقم الألماني الخاص بالمركبة، يمكنك اتباع الخطوات التالية على منصة أور الإلكترونية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور: قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أور. تسجيل الدخول: استخدم بياناتك الشخصية لتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك. اختيار الخدمات الإلكترونية: من الصفحة الرئيسية، توجه إلى قسم "الخدمات الإلكترونية". الاستعلام عن المخالفات المرورية: اختر خيار "الاستعلام عن المخالفات المرورية". إدخال بيانات السيارة: أدخل الرقم الألماني للمركبة والبيانات الأخرى المطلوبة بدقة للتأكد من صحة المعلومات. الضغط على زر الاستعلام: انقر على زر "الاستعلام" لتظهر لك قائمة بالمخالفات المرورية والغرامات المستحقة.

كيفية دفع المخالفات المرورية 2024 عبر منصة أور

وإذا تأكدت من وجود مخالفات مرورية مستحقة عليك وترغب في دفعها إلكترونيًا، يمكنك القيام بذلك بسهولة عبر منصة أور باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أور: استخدم بياناتك للدخول إلى حسابك. اختيار الخدمات الإلكترونية: انتقل إلى قسم "الخدمات الإلكترونية". الاستعلام عن المخالفات المرورية: اختر هذا الخيار لاستعراض المخالفات. إدخال بيانات السيارة: قم بإدخال الرقم الألماني للمركبة وجميع البيانات المطلوبة. البحث عن المخالفات: اضغط على "البحث عن المخالفات" لعرض التفاصيل. اختيار طريقة الدفع: حدد طريقة الدفع المناسبة لك من الخيارات المتاحة. إتمام الدفع: أكمل عملية الدفع، وستتم إزالة المخالفة من سجلك فور إتمامها.

مزايا استخدام منصة أور للاستعلام عن الغرامات المرورية ودفعها