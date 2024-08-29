نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة "مظلتي" في العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد اهتمام المواطنين في العراق بالبحث عن أسماء المستفيدين من الدفعة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، حيث يمكن الآن الوصول إلى التفاصيل والأسماء عبر منصة "مظلتي" الرسمية، وتوفر هذه المنصة رابطًا مباشرًا يمكن من خلاله الاستعلام بسهولة عن أسماء المشمولين بالدعم، وهي خدمة تتيح للمواطنين الاطلاع على المعلومات الضرورية عبر الإنترنت بخطوات بسيطة.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة "مظلتي"

وللاستعلام عن أسماء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة "مظلتي"، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة "مظلتي": ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي عبر الإنترنت. النقر على خيار "الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية": يظهر هذا الخيار بوضوح في الصفحة الرئيسية، ما عليك سوى النقر عليه للانتقال إلى صفحة الاستعلام. اختيار المحافظة: عند الدخول إلى صفحة الاستعلام، ستظهر قائمة بجميع المحافظات العراقية، اختر المحافظة التي تسكن فيها أو التي ينتمي إليها الشخص المستعلم عنه. إدخال الاسم بالكامل: ستطلب المنصة إدخال الاسم الكامل للشخص المراد الاستعلام عنه. الضغط على زر البحث: بمجرد الضغط على زر البحث، ستظهر قائمة تحتوي على جميع الأسماء المطابقة للبيانات المدخلة، وستتمكن من معرفة ما إذا كان الشخص مشمولًا بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

وللحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من الحكومة العراقية، يجب أن تتوفر بعض الشروط في المتقدمين، وهذه الشروط تشمل:

الجنسية العراقية: يجب أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًا.

الإقامة الدائمة داخل العراق: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم وثابت داخل العراق.

السن المؤهل: يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا ولا يتجاوز 60 عامًا.

محدودية الدخل: يجب أن يكون دخل المتقدم الشهري أقل من الحد الأقصى المحدد من قبل الحكومة.

عدم امتلاك ممتلكات كبيرة: يجب ألا يمتلك المتقدم أصولًا أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

ويمكن للمواطنين بسهولة معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتأكد من توافر الشروط المطلوبة للحصول على الدعم. هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية لتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات.