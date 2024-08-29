الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفةاعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال، مع استمرار عمليته العسكرية الواسعة التي بدأها فجر الأربعاء.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأربعاء 20 مواطناً على الأقل، بينهم أطفال".

وأضاف البيان أن هذه المعطيات تشمل الحالات التي تم التأكد منها، مع استمرار عمليات الاقتحام في مختلف أنحاء الضّفة، كما أن هذا المعطى متغير على مدار الساعة.

وأشار إلى "مواصلة قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في بلدات ومخيمات محافظات طولكرم وجنين وطوباس (شمال)، ورام الله (وسط)، طالت عشرات المواطنين، رافقها اعتداءات وانتهاكات جسيمة ومروعة بحقّ المواطنين".

وأكد أن "قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا (في 7 أكتوبر 2023)".

ولفت البيان إلى أن هذه المعطيات لا تشمل معتقلي قطاع غزة "الذين تقدّر أعدادهم بالآلاف".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت الليلة الماضية عدوانا واسعا ومكثفا، بمشاركة طائرات مروحية ومسيرات وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات، على مدن جنين وطوباس وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، كما فرضت حصارا مشددا على تلك المدن وأعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد ومنعتها من الوصول للمصابين في الأماكن التي استهدفها العدوان.