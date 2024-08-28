الأغذية العالمي يعلق عملياته في غزة

الأغذية العالمي يعلق عملياته في غزةعلّق برنامج الأغذية العالمي عملياته مؤقتا في أنحاء غزة، بعد إصابة مركبة بـ10 رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية “إسرائيلية”.

وأكد البرنامج في بيان اليوم الأربعاء، أن السيارة التي تعرضت لإطلاق نار حصلت على تصاريح متعددة من السلطات “الإسرائيلية”، مشدداً على أن ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت توقف عملياتها في غزة نتيجة أوامر الإخلاء القسرية “الإسرائيلية” لأحياء في دير البلح وسط قطاع غزة.