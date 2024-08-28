نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " هبه عبدالعزيز" تهنىء المرأة الإماراتية فى يومها الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الكاتبة الصحفية والإعلامية "هبه عبد العزيز" عبر صفحتها الشخصية على منصة أكس و فيس بوك رسالة تهنئة إلي المرأة الإماراتية في يومها الوطنى قالت من خلالها:

"أهنىء دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباَ، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأرسل تحياتى ومحبتى إلى الشيخة "فاطمة بنت مبارك" رئيسة الإتحاد النسائي العام، ولكل نساء وفتيات دولة الإمارات فى هذا اليوم الذى يحتفلن به هذا العام تحت شعار "نتشارك للغد".

وكل التقدير والإحترام لكل الملهمات والمبدعات فى عالمنا العربى فى مختلف المجالات ".

وجاء تخصيص يوم وطني للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة والذى يتم الاحتفال به فى 28 أغسطس من كل عام تأكيدًا على إلتزام حكومة الإمارات وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع وقدرتها على تخطي الصعاب، واعترافًا بإسهاماتها التنموية المختلفة، ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب لها ولمجتمعها.