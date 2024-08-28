نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات "أحمد" الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وألمان في مقاطعة كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن قائد وحدة في قوات "أحمد" الروسية أن ا عناصره شتبكوا عدة مرات في مقاطعة كورسك مع مرتزقة يتحدثون الألمانية والبولندية، مؤكدا أنه تم القضاء عليهم.

وقال القائد العسكري الروسي: "واجهنا هنا مرتزقة أجانب، وكانوا ألمانا وممثلين عن بولندا. وعندما اشتبكنا بهم في المعركة، فهمنا من حواراتهم أنهم أجانب، ولم يكونوا من بين الذين أسرناهم، مما يعني أنه تمت تصفيتهم".

وأكدت شهادات سكان مقاطعة كورسك حول مشاركة مرتزقة أجانب في هجوم قوات كييف على قرى وبلدات بالمقاطعة والتعرف على جنسيات بعضهم من لغاتهم، وبينها الفرنسية والبولندية.

وظهرت في وقت سابق على حساب شركة Forward Observations Group العسكرية الخاصة الأمريكية على "إنستغرام" صورة ثلاثة رجال يرتدون الزي العسكري ويحملون الأسلحة ويعلقون الشارات الزرقاء على بزاتهم وخلفهم عربة مدرعة.

وكتبت في تعليق على الصورة "الرجال في كورسك (أي في مقاطعة كورسك)"، وبالفعل تشير بيانات نظام تحديد المواقع الجغرافي إلى أن المنشور تم نشره من مقاطعة كورسك.

كما أكدت مجلة "Military Watch Magazine" أن الشركة العسكرية الأمريكية قامت بإرسال جزء من قواتها إلى إسرائيل لدعم العمليات في قطاع غزة في نهاية عام 2023.