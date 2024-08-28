الاحتلال يصعّد عدوانه على الضفة الغربية

الاحتلال يصعّد عدوانه على الضفة الغربيةيواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وتصعيده الخطير على مخيمات ومدن الضفة الغربية، وأمر سكان بعض المخيمات بالمغادرة، لاسيما بعد استشهاد 10 فلسطينيين في جنين وطوباس.

فقد أخطرت قوات الاحتلال، اليوم، المواطنين في مخيم "نور شمس"، الذي أُنشئ عام 1950 على بعد حوالي ثلاثة كيلو مترات شرق مركز مدينة طولكرم، نحو 8690 نسمة في داخل المخيم و2000 نسمة خارج المخيم، بواقع 1760 عائلة، ويقع على مساحة تبلغ 256 دونما، بمغادرته خلال أربع ساعات، وأقام نقطة عسكرية في "حارة المسلخ" لتفتيشهم قبل المغادرة، في إعادة للأذهان أوامر الإخلاء القسري التي يصدرها الجيش الإسرائيلي في غزة تمهيدا لمهاجمة مناطق وأحياء مختلفة في القطاع.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول في المنطقة الشرقية من جنين، ومنعت خروج المواطنين من منازلهم، بينما شنت قوات أخرى عمليات دهم واقتحام واسعة لمنازل المواطنين، واحتجزت بعضهم وأجرت تحقيقات ميدانية معهم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة بطائرات مروحية ومسيرات وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على محافظات الضفة الغربية، أسفر حتى الآن عن استشهاد تسعة مواطنين، وعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق، واعتقالات، ودمار كبير في البنية التحتية، خاصة بمدن جنين وطوباس وطولكرم التي أرسلت لها تعزيزات عسكرية إضافية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد دعا في وقت سابق اليوم إلى إخلاء المواطنين من الضفة، على غرار ما يحدث في قطاع غزة، قائلا في تصريحات نشرها على منصة إكس، إنه "يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، وتنفيذ إخلاء للسكان، هذه حرب على كل شيء".