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أحمد جودة - القاهرة - اعترف جندي أوكراني أسير بأن كتيبته تلقت أوامر بإطلاق النار على المدنيين في حال مقاومتهم لقوات كييف خلال هجومها على مقاطعة كورسك الروسية.

أسير أوكراني يعترف بتلقيه أوامر بقتل مدنيين خلال الهجوم على كورسك

أسير من القوات الأوكرانية / mil.ru

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر اعترافات الأسير دميتري لابونسكي قال فيها: "تلقينا أوامر من قادتنا بإطلاق النار على المدنيين الذين يقاومون".



وأكد الأسير سوء نوعية المعدات التي كانت تسلم لهم مشيرا إلى أنه تسلم مركبة مشاة قتالية "معيبة"، وأنه حاول مرارا وتكرارا أن يوضح لرؤسائه احتمال الأعطال في المركبات بسبب نقص زيت الماكينات وحاجتها للصيانة ولكن في كل مرة كان يُجبر على قيادتها رغم ذلك.

يذكر أن لابونسكي جندي أوكراني تمت تعبئته وتعيينه كسائق ميكانيكي لمركبة BMP-1، ووفقا له فإن وحدة القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص كبير في سائقي المركبات القتالية.

وتواصل القوات الروسية تطهير مقاطعة كورسك من فلول القوات الأوكرانية، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مجموع خسائر قوات كييف منذ بدء معارك كورسك بلغت نحو 7000 جندي بين قتيل وجريح، كما شملت 74 دبابة و35 مركبة مشاة قتالية و62 ناقلة جند مدرعة وغيرها من المعدات العسكرية، بما فيها 4 راجمات صواريخ من طراز HIMARS وأخرى من طراز MLRS