العالم اليوم - ارتفاع الدولار يهبط بأسعار الذهب وسط ترقب لبيانات أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 02:18 مساءً - تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بضغط من ارتفاع الدولار الأميركي.

كما يترقب المستثمرون تقريرا مهما للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر.

تحركات الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2504.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش.

وكانت الأسعار ارتفعت أمس الثلاثاء 0.3 إلى 2524.57 دولار، وهو مستوى قياسي للإغلاق.

واستقر الدولار، الأربعاء، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ودفعت أحدث انخفاضات في الدولار العملة إلى أضعف مستوياتها منذ أكثر من عام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس الأداء مقابل سلة من ست عملات الرئيسية، 0.34 بالمئة.

وقال أحد تجار الذهب، بحسب رويترز: "هناك الكثير من العوامل المتغيرة اليوم، وعناصر مثل نتائج إنفيديا التي تؤثر على السوق ويبحث من خلالها المستثمرون عن دلائل حول اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل. البنك المركزي الأميركي يتخذ قرارات حذرة في تعاملاته المالية، مما قد يسبب مزيدا من عدم اليقين في السوق. والاحتفاظ بالنقد بات الخيار الأفضل في الوقت الراهن".

ويترقب المشاركون في السوق صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر صدورها يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 29.42 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.4بالمئة إلى 940.20 دولار، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 958 دولارا.