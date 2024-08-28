إعصار شانشان يثير الذعر في اليابان.. الغاء الرحلات الجوية وتويوتا تغلق مصانعها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أصدرت اليابان، اليوم الأربعاء، أعلى إنذاراتها الطارئة مع اقتراب إعصار شانشان مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما أجبر شركة تويوتا موتور على تعليق عملياتها في جميع المصانع المحلية.

كما ألغت شركات الطيران ومشغلو السكك الحديدية خدماتهم، حيث يحمل الإعصار 'القوي جدًا' رياحا تصل سرعتها إلى 252 كم / ساعة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن الرياح القوية والأمواج العالية والمد والجزر تتطلب أقصى درجات الحذر.

ومن المتوقع أن يضرب إعصار شانشان كيوشو خلال أيام ويقترب من طوكيو بحلول نهاية الأسبوع.

وقد صدرت أوامر إخلاء لأكثر من 800 ألف ساكن في محافظات كاجوشيما وآيتشي وشيزوكا. وفي آيتشي، أدى انهيار أرضي إلى فقدان شخصين بينما تم إنقاذ ثلاثة.

ستعلق تويوتا عملياتها في جميع مصانعها اليابانية البالغ عددها 14 مصنعا؛ وذلك من مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس.

وذكرت صحيفة نيكي، وقالت الصحيفة إن الشركة العملاقة في صناعة السيارات ستقرر صباح الخميس ما إذا كانت ستستأنف العمليات بالمصانع في اليابان.

ألغت شركة ANA أكبر الخطوط الجوية اليابانية مئات الرحلات الداخلية والدولية، مما أثر على آلاف الركاب. ويأتي ذلك في أعقاب إعصار أمبيل الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، والذي تسبب أيضًا في اضطرابات كبيرة.

وأضافت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار “شانشان” كان يتحرك صوب اليابان بوتيرة بطيئة الأسبوع الحالي، مما أدى إلى فترات طويلة من الأمطار والرياح عبر المناطق المتضررة، ومن المتوقع أن تزيد السرعة القصوى للعاصفة إلى 100 عقدة، أي أنه يعادل إعصارًا من الفئة الثالثة وهو ما يعد عاصفة كبيرة.