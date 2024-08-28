العالم اليوم - بالفيديو.. فلسطيني ينجو من رصاص القناصة في طولكرم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 12:24 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، فيديو لشاب فلسطيني ينجو من رصاص قناصة الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم.

ويظهر الشاب في الفيديو محتميا خلف جدار إسمنتي قبل أن يركض وينجو من رصاص القناصة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية موسّعة في مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية سقط خلالها حتى اللحظة عشرين قتيلا وجريحا.

هذه العملية العسكرية التي أدت لسقوط قتلى وجرحى فلسطينيين، تعد الأكبر منذ بداية حرب غزة، إذ تتم تحت غطاء جوي كامل خاصة المسيرات، وبمشاركة قوات من الشاباك وحرس الحدود، إضافة لوقوات سرية تستخدم أساليب احتيالية لتضليل المسلحين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

مسؤولون إسرائيليون يقولون إن مايحدث في شمال الضفة الغربية هو الوقت المناسب لاقتلاع ما سموه جذور الإرهاب من الضفة.