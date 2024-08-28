نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة مواطن أمريكي في نيو هامبشاير إثر إصابته بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي مواطن أمريكي يبلغ من العمر 41 عامًا في ولاية نيو هامبشاير نتيجة إصابته بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، الذي يُنتقل عبر لدغات البعوض، وفقًا لما أعلنته السلطات الصحية المحلية.

وقد أُعلنت هذه الحادثة بعد وقت قصير من إعلان عائلة المتوفى، التي أوضحت أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أي حالات مرضية مزمنة.

إلا أنه نُقل إلى المستشفى بسبب مرض حاد في الجهاز العصبي المركزي وتوفي خلال أسبوع، وفقًا لتقرير «CBS News».

في عام 2014، تم تسجيل آخر حالة إصابة بالفيروس في نيو هامبشاير، حيث أصيب ثلاثة أشخاص وتوفي اثنان منهم، حسب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولاية.

ويُعرف فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي بأنه مرض نادر ولكنه شديد الخطورة، وينتقل عبر البعوض المصاب، وقد يتسبب في تلف دماغي شديد أو حتى الوفاة.

خطر فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)

فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض التي تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل الحمى، القشعريرة، آلام العضلات والمفاصل.

كما يمكن أن يؤدي إلى التهاب شديد في الدماغ والأغشية المحيطة بالحبل الشوكي.

وتُعتبر الإصابة بهذا الفيروس خطيرة للغاية، حيث يموت نحو ثلث الأشخاص الذين يصابون به، بينما قد يعاني آخرون من آثار جسدية أو عقلية طويلة الأمد.

تشير التقارير إلى أن هناك خطرًا متزايدًا للإصابة بفيروس EEE هذا العام في منطقة نيو إنجلاند، وذلك بناءً على عينات من البعوض التي أظهرت وجود الفيروس.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الخطر خلال فصل الخريف حتى يبدأ الصقيع القوي في القضاء على البعوض.

إجراءات الوقاية والتدابير الصحية

في ضوء هذه الحادثة، تُوصي السلطات الصحية باتخاذ تدابير وقائية لتقليل خطر الإصابة بفيروس EEE. تشمل النصائح المقدمة مكافحة البعوض في المناطق السكنية من خلال استخدام المبيدات الحشرية وتجنب التواجد في الأماكن الموبوءة بالبعوض، خاصة خلال ساعات الذروة.

كما تنصح السلطات باتخاذ خطوات لحماية المنازل من توالد البعوض، مثل إغلاق النوافذ وتفريغ أي مياه راكدة قد تكون بيئة خصبة لتكاثر البعوض.