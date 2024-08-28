العالم اليوم - فيديو.. قتلى بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في ريف دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، بمقتل شخصين على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب جسر الزبداني على الحدود اللبنانية السورية.

كما أفادت محافظة ريف دمشق بوقوع انفجار مجهول بسيارة قرب حاجز أمني على طريق دمشق بيروت قرب جسر الزبداني. وتكررت الاستهدافات الإسرائيلية المماثلة في لبنان وفي سوريا عقب هجوم 7 أكتوبر. وتقول إسرائيل إنها تستهدف شخصيات على صلة بجماعة حزب الله وإيران.

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