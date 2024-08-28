نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن عن بيع قطع من بدلة مناظرته ضد بايدن كجزء من حملة تبرعات انتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة غير تقليدية لجذب التبرعات لحملته الانتخابية، أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، عن نيته قطع البدلة التي ارتداها خلال مناظرته الرئاسية ضد الرئيس جو بايدن في يونيو 2024.

وفقًا للإعلان، سيتم توزيع قطع من هذه البدلة كجزء من حملة تبرعات عبر الإنترنت، كما أفادت صحيفة «الجارديان».

التفاصيل المالية والعروض

وفقًا لما نشره ترامب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، سيقوم بجزء من البدلة المميزة إلى مجموعة من المتبرعين.

تشتمل البطاقات الرقمية التي سيتم بيعها على 50 صورة جديدة لترامب، منها صورته وهو يرقص ويحمل عملة البيتكوين، وغيرها من الصور.

يبلغ سعر كل بطاقة رقمية 99 دولارًا، وإذا اشترى المتبرع 15 بطاقة أو أكثر (بتكلفة إجمالية 1485 دولارًا أو أكثر)، سيحصل على قطعة من بدلة ترامب.

وفي تصريحات له في الفيديو، قال ترامب: «الناس يطلقون عليها اسم البذلة القاضية ولا أعرف شيئًا عن ذلك ولكن هذا ما يطلقون عليه، سنقوم بتقطيع البذلة المميزة، وستحصل على قطعة منها وسنقوم بتوقيع خمسة منها بشكل عشوائي. إنها قطعة مميزة لهواة الجمع، ويمكنك تقديمها لعائلتك وأطفالك وأحفادك».

فرص خاصة للمؤيدين

كما أعلن ترامب عن فرصة خاصة للمؤيدين الذين يشترون 75 بطاقة رقمية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 7425 دولارًا، حيث سيتمكنون من حضور حفل عشاء خاص مع الرئيس السابق في نادي ترامب الوطني للغولف في جوبيتر بولاية فلوريدا.

سابقات وبيع أجزاء من البدلات

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يبيع فيها ترامب قطعًا من بدلاته.

في العام الماضي، قام ببيع أجزاء من البدلة التي ارتداها عندما تم اعتقاله وجرى التقاط صورته في سجن أتلانتا.