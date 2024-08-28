نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس أوروبوش: معلومات حيوية حول "حمى الكسل" وانتشاره وأعراضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولون في الجهاز الفدرالي الأمريكي عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصًا بفيروس أوروبوش، المعروف أيضًا باسم "حمى الكسل"، أثناء عودتهم من كوبا إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك وسط مخاوف عالمية من انتشار فيروس جديد.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على تفشي الفيروس بشكل واسع في البلاد حتى الآن، فقد نصح الأطباء المواطنين بضرورة توخي الحذر من المسافرين القادمين من كوبا وأمريكا الجنوبية.

نقدم معلومات شاملة حول فيروس أوروبوش، بما في ذلك أعراضه، طرق انتشاره، وتدابير الوقاية والعلاج.

ما هو فيروس أوروبوش؟

فيروس أوروبوش هو فيروس استوائي تم اكتشافه لأول مرة في عام 1955 عندما أصيب به عامل غابات يبلغ من العمر 24 عامًا في جزيرة ترينيداد.

سُمي الفيروس بـ "حمى الكسل" لأنه تم العثور عليه في حيوان الكسلان، ويعتقد الأطباء أن الكسلان قد لعب دورًا في انتشار الفيروس بين الحشرات والحيوانات الأخرى.

انتشار الفيروس

أصيب نحو 8000 شخص في مناطق مثل بوليفيا والبرازيل وكولومبيا وكوبا وبيرو بالفيروس.

وتم تشخيص إصابة بعض المسافرين بالعدوى في الولايات المتحدة وأوروبا. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن 21 حالة في البلاد حتى الآن، مع 20 حالة في فلوريدا وحالة واحدة في نيويورك.

كما أفاد المسؤولون الصحيون الأوروبيون باكتشاف 19 حالة معظمها بين المسافرين.

كيف ينتشر الفيروس وما هي أعراضه؟

ينتقل فيروس أوروبوش إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الصغير وأنواع أخرى من الحشرات.

تشمل أعراض الإصابة بالفيروس ما يلي:

الحمى

الصداع

آلام العضلات

الإسهال

القيء

الطفح الجلدي

التهاب الحلق

السعال

سيلان الأنف

ضيق التنفس

تشابه أعراض فيروس أوروبوش مع أمراض أخرى مثل حمى الضنك، زيكا، والملاريا.

يمكن أن يستمر السعال لفترة تصل إلى أسبوعين أو أكثر، وقد تتفاقم الأعراض إلى الالتهاب الرئوي وتسمم الدم في الحالات الشديدة، حيث يعاني واحد من كل 20 مريضًا من أعراض شديدة، وتكون حالات الوفاة نادرة.

الأمراض العصبية والأعراض الشديدة

يمكن أن يسبب فيروس أوروبوش أيضًا أمراضًا عصبية مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ. تشير التقديرات إلى أن نحو 4% من المرضى قد يصابون بأعراض عصبية بعد الإصابة بالحمى الأولى.

وتشمل الأعراض العصبية الشديدة الدوخة، الخمول، والغثيان.

تدابير الوقاية والعلاج

تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها النساء الحوامل بتجنب السفر غير الضروري إلى كوبا، وتحث جميع المسافرين على اتخاذ إجراءات احترازية مثل استخدام طارد الحشرات وارتداء ملابس طويلة الأكمام وسراويل طويلة لحماية أنفسهم من لدغات الحشرات.

لا يوجد علاج محدد لفيروس أوروبوش؛ حيث يوصى الأطباء باتباع الإرشادات الطبية اللازمة التي تشمل الراحة، شرب السوائل، واستخدام المسكنات ومضادات الحرارة.

يجب نقل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض أكثر شدة إلى المستشفى للحصول على الملاحظة والعلاج المناسب.