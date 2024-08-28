العالم اليوم - ارتفاع الدولار يهبط بأسعار الذهب وسط ترقب للتضخم بأميركا

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع الدولار يهبط بأسعار الذهب وسط ترقب للتضخم بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 08:18 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بضغط من ارتفاع الدولار كما يترقب المستثمرون تقريرا مهما للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2507.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2542.80 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، لوكالة رويترز: "يبدو أن السوق تنتظر دافعا لتحفيز الصعود المحتمل فوق مستوى 2532 دولارا".

وأضاف وونج أن اتجاه الذهب سيظل قويا في الأجل القريب مع إمكانية تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة جديدة. أما في الأجل الأبعد فقد يواجه الذهب مقاومة حول النطاق بين 2585 و2595 دولارا.

ويترقب المشاركون في السوق صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر صدورها يوم الجمعة.

وأبدى رئيس المركزي الأميركي جيروم باول الأسبوع الماضي دعمه لبدء وشيك في خفض أسعار الفائدة وعبر عن ثقته في أنه صار من الممكن الوصول بالتضخم للمعدل الذي يستهدفه البنك عند اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 29.63 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 950.80 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 962.11 دولار.