العالم اليوم - "أوروبوش" يصيب أكثر من 20 أميركيا.. ولا يوجد لقاح

انتم الان تتابعون خبر "أوروبوش" يصيب أكثر من 20 أميركيا.. ولا يوجد لقاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 07:21 صباحاً - قال مسؤولون صحيون، الثلاثاء، إن أكثر من 20 شخصا عائدين إلى الولايات المتحدة من كوبا أصيبوا بفيروس "أوروبوش"، المعروف أيضا باسم "حمى الكسلان" الذي ينتقل عن طريق الحشرات.

تم التعرف على "أوروبوش" لأول مرة في عام 1955 لدى عامل يبلغ من العمر 24 عاما في جزيرة ترينيداد.

أطلق عليه أحيانًا اسم حمى الكسلان لأن العلماء يعتقدون أن الكسلان كان عاملا مهما في انتشاره بين الحشرات والحيوانات.

كيف ينتشر فيروس أوروبوش؟

ينتقل الفيروس إلى البشر عن طريق الذباب الصغير وبعض أنواع البعوض.

وقد أصيب البشر بالعدوى أثناء زيارتهم للمناطق الحرجية، ولم يتم توثيق انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

ما الأعراض والعلاجات؟