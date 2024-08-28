العالم اليوم - 7 قتلى فلسطينيين في هجمات إسرائيلية شمالي الضفة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 03:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدء عملية عسكرية في مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، قالت وسائل إعلام إنها قد تمتد لأسابيع.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، إن "قوات الأمن بدأت الآن عملية لإحباط الإرهاب في جنين وطولكرم".

وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص القوات الإسرائيلية، بعد اقتحامها مدينة جنين ليل الثلاثاء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

كما قتل 3 فلسطينيين في قصف مسيّرة إسرائيلية، فجر الأربعاء، لمركبة بقرية صير، جنوب شرقي جنين.

وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون فجر الأربعاء، نتيجة قصف لطائرة مسيّرة إسرائيلية على مخيم الفارعة جنوبي طوباس القريبة من جنين.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أن المسعفين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المصابين بسبب محاصرة القوات الإسرائيلية للمخيم، ومنعها وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها.

اشتباكات

قالت حركة الجهاد في بيان إن إسرائيل "تشن عدوانا شاملا على مدن شمال الضفة المحتلة ومخيماتها. يسعى هذا العدوان إلى نقل ثقل الصراع إلى الضفة المحتلة في محاولة من الكيان لفرض وقائع ميدانية جديدة تهدف إلى إخضاع الضفة المحتلة وضمها".

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أن مقاتليها "يتصدون في ميدان المعركة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، للاقتحام الصهيوني على مدينة جنين وطوباس وطولكرم".

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها تخوض برفقة فصائل عسكرية أخرى اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت جنين من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، بينما تمركزت قوة قرب مستشفى ابن سينا، وسط اندلاع مواجهات.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مئات الجنود الإسرائيليين يقودون العملية شمالي الضفة الغربية بغطاء جوي كامل، مشيرة إلى أن قوات من حرس الحدود و"الشاباك" تشارك في الاقتحام.

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي يطوق جميع المستشفيات في جنين وطولكرم"، بحجة "منع المسلحين من التوجه إليها".

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت حرب غزة في أكتوبر من العام الماضي.

وقتل منذ ذلك الوقت في الضفة ما لا يقل عن 640 فلسطينيا برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية، بينما قتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا من بينهم جنود في هجمات فلسطينية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.