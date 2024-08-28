العالم اليوم - في ظهوره الأول.. أولمو ينقذ برشلونة أمام فايكانو

انتم الان تتابعون خبر في ظهوره الأول.. أولمو ينقذ برشلونة أمام فايكانو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - سجل الوافد الجديد داني أولمو هدفا في الدقائق الأخيرة، ليمنح برشلونة الفوز 2-1 على رايو فايكانو والعلامة الكاملة بعد 3 جولات في الدوري الإسباني، الثلاثاء.

وغاب أولمو عن أول مباراتين خاضهما برشلونة في الدوري، بعدما فشل النادي في تسجيله بسبب صعوبات في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، التي حددتها رابطة الدوري الإسباني.

لكنه شارك بديلا في الشوط الثاني ليمنح الفريق الشرارة التي كان يحتاجها في ظهوره الأول، بعد انضمامه من لايبزيج الألماني.

وسجل هدف الفوز في الدقيقة 82، بعدما أدرك بيدري التعادل من هجمة مرتدة في الدقيقة 60.

وكان أوناي لوبيز لاعب رايو فايكانو افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطتين أمام فياريال ثاني الترتيب، بينما يحتل فايكانو المركز الثامن وله 4 نقاط.