نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس فنلندا: لا شروط مسبقة لفتح المعابر الحدودية مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في مقابلة مع قناة Yle التلفزيونية عدم وجود شروط مسبقة لفتح المعابر الحدودية الفنلندية مع روسيا.

وقال ستوب: "الآن، في هذه اللحظة، لا توجد شروط لإعادة فتح الحدود".

وسأل المذيع ستوب عما إذا كان تقديره السابق بأن 1000 مهاجر مستعدين للوصول إلى فنلندا خلال ساعات بعد فتح الحدود مع الروسية دقيقا.

وأجاب ستوب: "المعلومات الاستخباراتية لم تتغير على الإطلاق"، مضيفا أنه يمكن فتح الحدود عندما تكون هناك ثقة في أن الوضع مع تدفق المهاجرين لن يتكرر.

وأغلقت الحكومة الفنلندية المعابر على الحدود مع روسيا منذ نوفمبر 2023، بسبب التدفق غير المنضبط للاجئين من دول أخرى