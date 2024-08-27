نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وحصيلة الضحايا في ارتفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل آلة الحرب الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة المحاصر لليوم 326 على التوالي، متسببة بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 40476 قتيلا وقرابة 94 ألف مصاب.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في أحدث بيان لها: "ارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أوقعت 41 شهيدا و113 إصابة، لترتفع حصيلة الحرب إلى 40476 شهيدا و93647 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ووسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، في وقت يتواصل الهجوم العسكري على دير البلح، التي شهدت موجة نزوح قسري لنحو 250 ألف فلسطيني.

ويواصل الطيران الإسرائيلي شن غارات عنيفة متفرقة على خانيونس، ومدينة غزة، ومخيم جباليا، ومخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال مراسلنا سائد السويركي إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مساء اليوم الثلاثاء منزلا سكنيا في حي تل الهوى جنوبي غرب مدينة غزة، أسفر عن مقتل 3 أطفال وامرأة واحدة.

مشيرا أيضا إلى انتشال 4 قتلى و3 مصابين إثر غارة جوية استهدفت عمارة لعائلة العشي في محافظة خان يونس، كما لقت طفلة مصرعها وأصيب عدد كبير من المواطنين جراء استهداف أرض زراعية بجوار خيام النازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولقيت سيدة أخرى مصرعها وأصيب آخرون في قصف استهدف تجمعا للنازحين في أرض أبو مهادي غرب مخيم النصيرات.

وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، "انتشال 3 أطفال شهداء في قصف إسرائيلي لشقة سكنية لعائلة "الجعفراوي" في شارع الصناعة بمنطقة تل الهوا غرب مدينة غزة، وطواقمنا تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض".

وأشار مراسلنا إلى أن الغارات الإسرائيلية التي استدفعت مناطق وأحياء متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، تسببت بمقتل أكثر من 40 مواطنا فلسطينيا