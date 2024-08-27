وزير الخارجية الإيراني الأسبق يعود إلى منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 04:28 مساءً - أعلن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، اليوم الثلاثاء، عودته إلى منصب نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية بعد استقالته من هذا المنصب قبل نحو أسبوعين.

وقال ظريف في منشور على منصة "إكس"، إنه سيستمر في أداء مهامه بناءً على مشاورات وتوجيهات وبأمر كتابي من الرئيس المنتخب مؤخرًا، مسعود بزشكيان.

وكان ظريف قدم استقالته، في منتصف الشهر الحالي، معربًا عن استيائه من التشكيلة الحكومية المقترحة آنذاك، إلا أنه عاد ليشيد بالتشكيل الجديد للحكومة في منشوره الأخير.

وأوضح في منشوره الأخير، أن أعضاء الحكومة الجديدة عرفت "أعلى مستوى من حضور النساء والأقليات العرقية والدينية في مجلس الوزراء، مما يدل على صدق وشجاعة الرئيس في الوفاء بوعوده الانتخابية".