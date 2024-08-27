نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يعلن عن تجربة صاروخ باليستي أوكراني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الاوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أن البلاد أجرت الاختبارات الأولى لصاروخها الباليستي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بث عبر التلفزيون: "كانت هناك اختبارات إيجابية لأول صاروخ باليستي أوكراني. لا أستطيع مشاركة أي تفاصيل أخرى حول هذا الصاروخ".

ويمكن أن يصل مدى الصواريخ الباليستية من مئات إلى آلاف الكيلومترات.

وسبق أن أعلن زيلينسكي استعداد المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة مطالبا بدعم أمريكي.

يذكر أن شركة الأسلحة الفرنسية الألمانية "كي أن دي أس" التي تصنع مدافع "قيصر" وافقت رسميا في شهر يونيو الماضي على إنشاء فرع لها بأوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشركة أن فرع شركتها الجديد سيقوم بإنتاج معدات عسكرية وذخائر في الأراضي الأوكرانية، حسبما أعلنه وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس في نهاية مارس الماضي.

ووقع ممثلون عن "كي أن دي أس - فرنسا" وشركة "أي أن أم أي كي" الأوكرانية على خطابي نوايا، أحدهما يتعلق بإنشاء مركز صيانة لمدافع "قيصر" والثاني - بالطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع الغيار