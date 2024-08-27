الاحتلال الإسرائيلي يعلن تحرّير أسير من قبضة المقاومة بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 03:31 مساءً - قال جيش الدفاع الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه تم إنقاذ إسرائيلي من الأسر في قطاع غزة بعد اختطافه في السابع من أكتوبر مع أكثر من 200 آخرين، وفق ما ذكر موقع آي 24 العبري.

وذكر التقرير الصحفي أنه جرى التعرف على هوية الأسير الذي أفلت من أسر المقاومة في غزة.وأضاف بأن الأسير المحرر، هو القايد فرحان القاضي (52 عاما) من مدينة رهط في جنوب إسرائيل.

وزعم الجيش الصهيوني أنه جرى إطلاق سراحه بعملية مشتركة مع وحدة شايطيت 13 التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، ووحدة ياهلوم، واللواء 401، وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن حالته الصحية مستقرة وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وقال شقيقه لقناة "آي 24 نيوز" العبرية، إن الأمر "مثير للغاية"، وأضاف أن الأهم من ذلك أن والدته البالغة من العمر 90 عامًا ستتمكن من رؤيته.

وأشار الاحتلال إلى ان عملية التحرير كانت معقدة جنوب قطاع غزة.