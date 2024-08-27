العالم اليوم - زيلينسكي يعلن نجاح اختبار أول صاروخ باليستي محلي الصنع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 03:24 مساءً - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أجرت اختبارا ناجحا لأول صاروخ باليستي محلي الصنع.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقد في كييف: "قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، لكنني أريد أن أشارككم فيه".

وأشاد زيلينسكي بصناعة الدفاع الأوكرانية التي أشرفت على هذا المشروع، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى عن الأسلحة.

وكان وزير الدفاع رستم عمروف، أكد أن أوكرانيا تستعد للرد على الضربات الجوية الروسية بأسلحة من إنتاجها الخاص.

وقال عمروف "هذا يثبت مرة أخرى أنه لتحقيق النصر، نحتاج إلى قدرات بعيدة المدى ورفع القيود المفروضة على الضربات على المنشآت العسكرية للعدو".

وأوضح أن "أوكرانيا تستعد لاستجابتها الخاصة. أسلحة من إنتاجها الخاص".

وقال زيلينسكي الأسبوع الماضي إن قواته استخدمت للمرة الأولى في العمليات القتالية "صاروخا مسيّرا" طويل المدى أوكراني الصنع سمي "باليانيتسيا".

وتحاول أوكرانيا تطوير صناعة الأسلحة الخاصة بها وتشجيع الإنتاج العسكري محليا في إطار الجهود التي تبذلها من أجل أن تصبح أقل اعتمادا على المساعدات العسكرية الغربية.

وكانت كييف وقعت اتفاقات مع شركات غربية لصناعة الأسلحة من أجل إنتاج أسلحة صغيرة وذخيرة.

ومنذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، دعمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أوكرانيا بطرق مختلفة، من خلال تقديم مساعدات إنسانية وعسكرية.